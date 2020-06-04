ЕР поддержала идею о сборе подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести»

В «Единой России» поддержали предложение жителя Самары о сборе подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести» параллельно с общероссийским голосованием по поправкам к Конституции.

В рамках работы оргкомитета «Единой России» «Наша Победа» прошло селекторное совещание, посвященное промежуточным итогам и дальнейшей реализации проекта «Города трудовой доблести». В нем приняли участие представители 20 городов-претендентов на почетный статус. В частности, Нижнего Новгорода, Самары, Перми, Челябинска и других. Участники совещания подняли тему о продолжении сбора подписей за присвоение городам почетного звания в связи с поэтапным выходом из режима самоизоляции и снятии в регионах ограничительных мер, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

Герой социалистического труда, почетный гражданин Самары Максим Оводенко, много лет проработавший директором Куйбышевского завода, функционировавшего в годы войны, предложил организовать сбор подписей параллельно с общероссийским голосованием по поправкам к Конституции, чтобы как можно больше людей смогли отдать свои голоса в поддержку городов-претендентов.

«Так мы узнаем позицию большего числа жителей, а значит, ускорим процесс присвоения почетного звания «Города трудовой доблести», – сказал он.

Замсекретаря генсовета «Единой России», координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн заявил о готовности поддержать инициативу. Он подчеркнул, что сбор подписей может происходить не на избирательных участках для голосования, а рядом, в непосредственной близости к ним.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия поможет организовать сбор подписей в городах-претендентах за присвоение этого звания.

Всего в проекте участвуют 20 городов. Наибольшее количество подписей собрано в Нижнем Новгороде – 741 тыс. 643 подписей, Самаре – 501 тыс. 636 подписей, Челябинске – 239 тыс. 742 подписей, Саратове – 125 тыс. 259 подписей, Перми – 117 тыс. 155 подписей и Ижевске – более 100 тыс. подписей.

Ранее оргкомитет «Единой России» «Наша Победа» решил обратиться к федеральным телеканалам с просьбой рассказать о городах-претендентах на звание «Город трудовой доблести». С соответствующей инициативой обратился Герой Труда Николай Жарков из Нижнего Новгорода.

Напомним, в 2020 году Госдумой принят внесенный президентом России Владимиром Путиным закон о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести», который позволяет присваивать его городам, жители которых в период Великой Отечественной войны внесли большой вклад в достижение Победы, обеспечивая бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции, проявили массовый трудовой героизм.