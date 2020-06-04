Перенесшая коронавирус Алена Бабенко дала совет другим пациентам

Заслуженная артистка России Алена Бабенко, перенесшая COVID-19, дала совет вирус-положительным пациентам.

Бабенко посоветовала пациентам с коронавирусом не паниковать и не бояться, передает «Российская газета».

Она указала, что люди болеют по-разному – кто-то тяжелее, кто-то легче. Кроме того, в России есть отработанная схема лечения и прекрасные врачи.

«Слушайтесь их, и все будет хорошо. И помогайте им хорошим настроением, потому что я столкнулась с тем, что врачи говорят, мол, люди приходят, настроенные «умирать», вместо того, чтобы лечиться в больнице. Ну это же глупость!», – отметила артистка.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.