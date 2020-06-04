Синоптики рассказали о погоде в Москве

В Москве ожидаются облачность, кратковременный дождь, гроза, сообщают синоптики.

Днем в Москве от 19 до 21 градусов тепла, ночью температура опустится до 9–11 градусов.

В Подмосковье ожидается от 17 до 22 градусов тепла, ночью – от семи до 12 градусов, передает ТАСС.

«Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Местами гроза», – говорится в сообщении Гидрометцентра.

Скорость южного ветра составит в четверг пять–десять м/с, при грозе порывы могут достигать 12–17 м/с. Желтый уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать в столичном регионе с 00.00 мск 4 июня до 00.00 мск 5 июня.

Атмосферное давление составит в регионе 740 мм ртутного столба.