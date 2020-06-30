Помпео на переговорах с лидером талибов потребовал не нападать на американцев

Госсекретарь США Майкл Помпео провел переговоры в режиме видеоконференции с одним из руководителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России) муллой Абдуллой Гани Барадаром, сообщила глава пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.

«Госсекретарь Майкл Помпео вчера провел переговоры в режиме видеоконференции с заместителем лидера талибов и главным переговорщиком муллой Барадаром с целью обсудить реализацию соглашения между США и движением «Талибан». Госсекретарь ясно дал понять, что «Талибан» должен выполнять свои обязательства, в том числе не нападать на американцев», – передает ее слова ТАСС.

В феврале сообщалось, что Вашингтон намерен к августу снять санкции с членов движения «Талибан», а также содействовать исключению талибов из санкционного списка ООН к маю 2020 года.

Перед этим в Дохе было подписано мирное соглашение между США и «Талибаном». Документ предусматривает вывод американских войск из Афганистана.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о готовности США на соглашение с талибами.

Добавим, что на прошлой неделе появился вброс о якобы сговоре России с талибами для убийства американских военных.