Глава комитета палаты представителей США выступил против выкупа С-400 у Турции

Председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Адам Смит оценивает инициативу о выкупе у Турции российских ЗРС С-400 для урегулирования разногласий между Вашингтоном и Анкарой скептически.

«Если покупка С-400 у Турции действительно даст ей выход из ситуации, при которой она полагается на российские системы, вернет нас к тому, что она (Анкара) сможет вновь стать частью программы производства F-35, то я был бы очень открыт для [рассмотрения] данной идеи. Я лишь скептически отношусь к тому, что это сработает», – передает его слова ТАСС.

Так он отреагировал на предложение о покупке у Турции С-400, сделанное одним из руководителей фракции республиканского большинства в сенате Конгресса Джоном Тьюном, который предлагает оформить идею в виде поправки к законопроекту об ассигнованиях на военные нужды США.

«Не уверен, что вопрос здесь в действительности в деньгах. Не уверен, что это разрешит ситуацию», – отметил Смит, выразив мнение, что «в большей степени» речь идет о внутреннем решении Турции, так как президент Тайип Эрдоган решил, что эта система ему необходима.

«Я бы очень хотел найти способ примирить это. Какими бы проблематичными ни были наши отношения с Турцией, речь идет о невероятно важной стране, невероятно важном партнере по всем вопросам», – сказал конгрессмен.

Он подтвердил, что против передачи Турции самолетов F-35.

«Наши санкции либо что-то значат, либо нет. Мы очень ясно дали понять Турции, что если она приобретет системы С-400 и приступит к их развертыванию, то мы обрубим это», – заявил Смит.

Ранее СМИ также сообщали, что Соединенные Штаты якобы могут выкупить у Турции зенитные ракетные системы С-400. Политолог Дмитрий Дробницкий в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что попытка США выкупить российские С-400 «упирается в региональные амбиции» Турции.

В ФСВТС заявили, что перепродажа российских С-400, проданных Турции, невозможна без соответствующего разрешения Москвы.