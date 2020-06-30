Эксперт: Электронное голосование позволяет сделать выбор удобно, не выходя из дома

Во вторник для пользователей из Москвы и Нижегородской области завершилось электронное голосование по поправкам в Конституцию. Эксперты оценили преимущества такой формы голосования.

Эксперт из компании СЕО EasyChain Юлия Паламарчук отметила, что вполне своевременно было дать возможность гражданам, которые считают для себя такой формат взаимодействия удобным, проголосовать онлайн. А в период, когда важно сохранять социальную дистанцию, данный подход позволит разгрузить работу участков для голосования, что несомненно является дополнительным плюсом в сложившейся ситуации, сообщает РОЦИТ.

«Пандемия показала, что будущее во многих сферах жизнедеятельности общества, в том числе в сфере политических отношений (пример: онлайн-встреч кандидатов с избирателями) – за цифровыми инструментами. Использование электронного голосования не только позволяет повысить безопасность граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции, но и создать для них максимально удобные условия, когда можно сделать свой выбор, буквально не выходя из дома», – отметил российский эпидемиолог, специалист в области профилактики инфекционных болезней и по вакцинопрофилактике, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

Он назвал преимуществами электронного голосования также простоту использования и возможность голосования граждан, которые не могут прийти на выборы в день голосования – в том числе по причине болезни, кроме того, электронное голосование ускоряет обработку результатов выборов, так как подсчет осуществляется в автоматизированном режиме, отметил Брико.

По словам экспертов, электронное голосование на выборах – такая же удобная модель коммуникации современного человека, как и использование других дистанционных услуг и уже оцифрованных госсервисов. Пользователи уже давно могут, не выходя из дома, покупать через интернет любые товары, управлять своими банковскими счетами, записываться к доктору, регистрировать машину, получать еще сотни разных государственных услуг. В тоже время, все это можно также сделать и в офлайне. На такую же модель переходит сейчас в стране и мире и процесс организации выборов и голосований по общественно значимым вопросам.

Кроме того, Юлия Паламарчук отмечает, что используемая в электронном голосовании технология блокчейн позволила минимизировать в процессе голосования человеческий фактор, а значит, сделала минимальной вероятность вмешательства в ход выборов. Это стало возможным в основном благодаря тому, что технология блокчейн обеспечивает хранение информации на нескольких серверах одновременно, а не на одном централизованном, что значительно снижает вероятность создания угрозы извне и обеспечивает надёжность и безопасность хранения больших массивов информации.

«Каждый «узел» имеет полную копию данных. Информация синхронизируется с помощью алгоритма консенсуса. Консенсус гарантирует, что сведения запишутся только после проверки каждым узлом валидности и непротиворечивости. Блокчейн хранит историю операций с момента запуска, и эти сведения невозможно удалить или скомпрометировать бесследно. Чтобы взломать такую сеть, необходимо подменить данные в 2/3 + 1 количестве узлов одновременно. Таким образом, технология блокчейн дает возможность создать платформу для онлайн голосования устойчивую к взлому. Чем больше узлов участников и чем более они независимы друг от друга, тем отказоустойчивее система. Узлы аудиторы просигнализируют если блокчейн взломали, потому что перестанет синхронизироваться с остальной сетью», – заявила Юлия Паламарчук.

Напоминаем, что с 10.00 25 июня и до 20.00 30 июня по московскому времени на портале 2020og.ru проводилось электронное голосование по вопросу изменений в Конституции РФ. Проголосовать онлайн могли жители Москвы и Нижегородской области, которые заблаговременно прошли регистрацию.

Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции составила 93,01%, было выдано более 1,1 млн бюллетеней.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

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