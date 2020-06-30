Разработан проект создания дальневосточной авиакомпании

Проект создания дальневосточной авиакомпании разработан, его направят всем заинтересованным сторонам, сообщил официальный представитель Росавиации.

«Предложения по финансово-организационной модели дальневосточной авиакомпании находятся на этапе формирования и проработки предложений. Проект дорожной карты создания такой авиакомпании действительно разработан и будет направлен всем заинтересованным субъектам ДФО, а также министерствам и ведомствам», – передает его слова ТАСС.

В мае в правительстве сообщали, что до 2024 года новая дальневосточная авиакомпания должна приобрести до 60 SSJ-100 и 16 самолетов МС-21.

В январе президент Владимир Путин поручил правительству проработать создание авиакомпании для перевозок в Дальневосточном федеральном округе.