Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова сделать Владимира Путина «пожизненным президентом».

«Конституцией такая должность не предусмотрена», – передает слова Пескова ТАСС.

Ранее в ходе заседания республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом Кадыров заявил, что не видит альтернативы Путину на посту президента.

«Я всегда говорил, мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может его заменить? Нет такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим», – сказал глава Чечни.

Он призвал чеченцев отдать свой голос за поправки в Конституцию.

«Мы же служим ради вас, если мы вас устраиваем, выходите на выборы и проголосуйте», – добавил Кадыров.

Во вторник Путин обратился к россиянам перед последним днем голосования за поправки в Конституцию, отметив, что жители голосуют за страну, в которой хотят жить.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.