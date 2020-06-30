Эксперт пояснил главную задачу призыва Путина к россиянам проголосовать по поправкам к Конституции

Об изменениях в Конституцию было сказано уже достаточно. Поэтому, учитывая завершающую стадию кампании, глава государства логично выбрал краткую и простую форму обращения, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал обращение президента Владимира Путина к гражданам с призывом принять участие в голосовании по поправкам.

«Сейчас главная задача – явка на голосовании по поправкам в Конституцию. Если верить экзит-поллам ФОМ и ВЦИОМ, перевес в сторону голосующих за поправки достаточно большой, теперь важно закрепить этот результат с точки зрения явки, – отметил политолог Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» . – Хотя я думаю, что любая явка выше 50% Кремль устроит».

«Если говорить о самой форме обращения президента, то, думаю, уже достаточно было сказано про изменения в Основной закон на протяжении последнего времени. Озвучены меры социальной защиты, говорилось про новации в налоговом законодательстве и так далее. Поэтому, учитывая завершающую стадию кампании, президент логично выбрал краткую и простую форму обращения к гражданам», – заключил собеседник.

В ходе обращения к гражданам России, президент Владимир Путин призвал проголосовать по поправкам к Конституции и подчеркнул, что они вступят в силу, только если будут одобрены россиянами.

Президент обратился к россиянам на фоне Ржевского мемориала Советскому солдату, который он открыл вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Президент напомнил, что за последнее время не раз обращался к россиянам по самым значимым для страны вопросам. «Сегодня считаю необходимым сделать это вновь накануне основного дня голосования по внесению поправок в Конституцию нашей страны. Мы голосуем не просто за поправки, обличенные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам», – подчеркнул глава государства.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

Согласно опубликованным во вторник Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) данным экзитполов по голосованию о поправках к Конституции, 78,2% опрошенных проголосовали за вненсение изменений в сновной закон Российской Федерации. 21,2% высказались против поправок, и 0,6% сообщили, что испортили бюллетень.

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