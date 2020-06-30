Возможность оплатить парковку временно ограничена в Москве

Из-за профилактических работ в Москве временно ограничена возможность платежей за парковку, штрафы на это время также не выписываются, сообщает «Московский паркинг».

«На данный момент в связи с проведением профилактических работ временно ограничена возможность оплатить парковку. На время работ штрафы за неоплату парковки не выписываются. Приносим извинения за неудобства. О завершении профилактики будет сообщено дополнительно», – говорится в Twitter организации.

В феврале в Москве расширили зону платной парковки – еще на 80 улицах появились платные парковочные места, такое решение принято по запросам депутатов и местных жителей.