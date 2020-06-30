Аскольд Запашный объяснил причину разорения Cirque du Soleil

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30 июня, вторник  |  Последнее обновление — 14:39  |  vz.ru
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Греф дал сомнительный прогноз курса рубля

Герман ждет 60 рублей за доллар к концу года Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Российский рубль скоро существенно вырастет – вплоть до тех значений, которые имел до коронавирусного кризиса в экономике. По крайней мере, такой прогноз делает глава Сбербанка Герман Греф. Чем он аргументирует свой оптимизм и почему другие экономисты с ним не согласны? Подробности...
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Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

Израильтянка утверждает, что ей удалось обмануть российскую избирательную системуФото: с личной страницы на Facebook
Все время, пока идет голосование по поправкам в Конституцию, различные оппозиционеры стараются нащупать уязвимости в новых системах голосования. Один из способов – попытаться проголосовать несколько раз различными способами, в том числе из-за рубежа. Как относиться к попыткам взлома избирательной системы и как следует наказывать подобных провокаторов? Подробности...
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Как «поправить» детство российских детей

Заинтересовать детей педагоги могут не только техникойФото: Артем Геодакян/ТАСС
Педагоги все чаще говорят о необходимости «переизобретения детства» – работы с детьми после отмены противоэпидемических ограничений. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Челябинской области и узнал, какой именно опыт вынесли дети и преподаватели из долгих месяцев карантина. А также о том, что из этого опыта следует оставить для дальнейшей школьной и внеклассной жизни. Подробности...
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Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

Ливийская гражданская война оказалась для Германии хорошим поводом вспомнить о роли военной силыФото: Karine Pierre/Reuters
Без преувеличения сенсационное – и мало замеченное – высказывание сделал один из серьезных немецких политиков и дипломатов. Европа, заявил он, должна научиться «языку силы», чтобы отстаивать важные для себя интересы. Нет сомнений, что дипломат имеет в виду прежде всего возрождение военных возможностей Германии. Откуда у него возникли такие мысли? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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В начале войны экипажам Т-34 требовалось особенное мужество

Тимур Шерзад, журналист
В июне 1940 года со сборочной линии харьковского завода сошли первые серийные танки Т-34. Но от новейшего и, как следствие, довольно «сырого» танка до боевой машины Победы был еще немалый путь – и «тридцатьчетверке» предстояло его пройти. Подробности...
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США все больше похожи на СССР

Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее в США наступление единственно верного политкорректного мировоззрения пронзительно напоминает СССР. Массовых кровавых репрессий с миллионными жертвами, как при Сталине или Мао, конечно, нет. Но пока прогрессивные силы и не захватили власть окончательно. Подробности...
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В современном мире прав тот, кто якобы угнетен

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Западное общество, заточенное изначально на равенство и толерантность ко всем, превращается в настоящую антиутопию, где кричат «распни» уже даже не за осуждение – за недостаточное внимание к проблемам «угнетенных». Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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      Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

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          Как вы относитесь к вывешиванию флага ЛГБТ на здании посольства США?
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          Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?
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              Аскольд Запашный объяснил причину разорения Cirque du Soleil

                 30 июня 2020, 14:32
              Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
              Текст: Татьяна Косолапова

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              Коронавирусный кризис так сильно ударил по канадской цирковой компании Cirque du Soleil, потому что она частная и не имеет поддержки от государства, заявил газете ВЗГЛЯД худрук Большого московского государственного цирка, дрессировщик Аскольд Запашный.

              Из-за сложившийся ситуации с коронавирусной инфекцией известный во всем мире Cirque du Soleil оказался на грани полного разорения, в связи с чем компания подала заявление на защиту от банкротства. Для спасения организации уже подготовлен план реструктуризации, согласно которому произойдет сокращение сотрудников на 90 %.

              «Дело в том, что Cirque du Soleil – частная компания. В этом всегда была разница между государственными и частными учреждениями. Просто государственные могут работать в менее комфортабельных условиях по отношению к частникам. Когда те процветают - могут платить подчиненным высокие зарплаты, тем более что это основывается на экономике определенных стран. То есть в компании систематически работают люди из-за границы, которые приехали на заработки в страну с более высоким уровнем жизни. Соответственно, зарплата для их родной страны кажется очень высокой, но по факту она достаточно обычная», – говорит Запашный.

              Он объясняет, что несмотря на все плюсы, в случае критической ситуации, например, пандемии коронавируса, частные компании абсолютно ничем не защищены. Из-за этого они просто вынуждены лишать людей работы, потому что для них бизнес всегда стоит на первом месте, а человеческий фактор – это всего лишь инструмент.

              Артиста нисколько не удивляют трудности Cirque du Soleil, поскольку сейчас приходится нелегко всему частному бизнесу.

              «По российскому цирку, к счастью, коронавирусный кризис ударил не больно. Лично нам удалось сохранить абсолютно всех людей, их заработные платы. При этом мы до сих пор не воспользовались поддержкой государства, потому что та финансовая подушка, которую мы сами заработали, позволяет нам сохранять в полной мере и питание для животных, и высокие зарплаты у наших людей», – рассказывает Запашный.

              По словам худрука, работникам его цирка даже немного неловко от того, что они получают высокую зарплату, не работая. «В общем, к счастью, про нас можно говорить только в позитивном ключе», – резюмировал Запашный.

              Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал разработать дополнительные меры поддержки зоопарков, дельфинариев, океанариумов, цирков. Он подчеркнул, что подобные организации включены в перечень пострадавших отраслей, которым будет оказана государственная поддержка на федеральном уровне.


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