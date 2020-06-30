Во вторник синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром столбики термометров в Москве покажут 14 градусов тепла. К обеду температура воздуха в столице поднимется до плюс 22 градусов. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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