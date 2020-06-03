По делу Флойда обвинения предъявлены еще троим полицейским

Генпрокурор штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения еще троим полицейским, находившимся рядом с сотрудником полиции Дереком Шовином, который задушил коленом афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, сообщила сенатор от штата Эми Клобушар.

«Генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон переквалифицировал обвинения против Дерека Шовина на убийство второй степени по делу Флойда, а также предъявил обвинения троим другим полицейским. Это еще один важный шаг к правосудию», – передает ее слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что прощание с погибшим от действий полицейских в Миннеаполисе Джорджом Флойдом состоится 8 июня в Хьюстоне в Техасе. Его похоронят 9 июня на одном из кладбищ города.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели Флойда из-за действий полиции. Судебно-медицинская экспертиза в Миннеаполисе подтвердила, что его смерть Флойда наступила в результате удушения и была убийством.

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