Франция отреагировала на указ Путина о ядерном сдерживании

Власти Франции внимательно изучат указ президента России Владимира Путина об основах государственной политики в области ядерного сдерживания, говорится в заявлении французского МИД.

«Мы ознакомились с утвержденным президентом России Владимиром Путиным указом о ядерном сдерживании. Мы со всем вниманием его рассмотрим», – передает ТАСС заявление МИД Франции.

2 июня президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания.

В Кремле подчеркнули, что Россия никогда не будет первой использовать ядерное оружие.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о подписанном президентом Владимиром Путиным указе об Основах госполитики в области ядерного сдерживания.