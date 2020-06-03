Путин согласился на предложение российского дизайнера о спортивной одежде

Уральский дизайнер Дмитрий Шишкин предложил сшить для президента Владимира Путина индивидуальный комплект спортивной одежды коллекции Putin Team.

На президентском совещании о ситуации в легкой промышленности директор ООО «Юниформ Ателье» Дмитрий Шишкин рассказал, что его предприятие производит профессиональную спортивную экипировку и горнолыжные коллекции одежды, передает РИА «Новости».

По его словам, в 2019 году компания представила коллекцию Putin Team с целью популяризации отечественной продукции.

«Я бы очень хотел вам предложить отшить для вас индивидуальный комплект этой коллекции. Вы как человек, увлекающийся спортом, я надеюсь, по достоинству оцените и, тем самым, поддержите нас, отечественного производителя», – добавил Шишкин.

«Спасибо большое за предложение, будет очень здорово. О цене договоримся, надеюсь», – ответил Путин.

В октябре 2019 года в Москве на Большой Дмитровке представили коллекцию одежды, созданную компанией Aizel и общественным движением Putin Team по мотивам советских мультфильмов.