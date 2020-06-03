Нумизматы поспорили из-за портрета на новой украинской монете

Национальный банк Украины ввел в обращение монету достоинством 10 гривен, которая со временем заменит купюры, сообщила пресс-служба регулятора.

«Национальный банк Украины 3 июня 2020 года ввел в обращение монеты номиналом 10 гривен. Отныне оборотные 10-гривневые монеты являются действительным платежным средством на территории Украины», – говорится в сообщении НБУ.

По данным НБУ, на новой монете изображен гетман Иван Мазепа. Однако украинские нумизматы сомневаются в подлинности портрета Мазепы. По их мнению, на новую монету поместили Филипа Орлика, который является автором первой украинской Конституции, передает «Страна.ua».

По мнению художников банкнотно-монетного двора НБУ братьев Харук, еще в 2004 году в пачку с эскизами нового портрета Мазепы попали изображения Орлика, а Нацбанк утвердил их, якобы не ознакомившись с рисунками.

Новая монета номиналом 10 гривен изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем.

На первом этапе НБУ планирует ввести в обращение около пяти млн монет, которые будут распределены между банками в регионах. При этом старые банкноты в 10 гривен также сохранят свою ценность.

В октябре прошлого года НБУ выпустил в обращение банкноты новым номиналом 1000 гривен (около 2,5 тыс. рублей).