Польша пригрозила Газпрому многомиллионным штрафом за «Северный поток – 2»

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) возбудил дело в отношении Газпрома за «отказ в сотрудничестве в ходе антимонопольного расследования».

Российской компании грозит штраф в размере до 50 млн евро за непредоставление информации по строительству газопровода «Северный поток – 2», говорится в сообщении на сайте польского регулятора.

«Правила понятны и одинаковы для всех, но Газпром несколько раз отказывался предоставлять документы, имеющие отношение к нашему расследованию. Российский газовый гигант не может действовать вне закона, поэтому я распорядился о возбуждении дела против Газпрома. ... Согласно закону, компании грозит штраф в размере до 50 млн евро», – заявил председатель UOKiK Томаш Хрустный.

В феврале UOKiK запросил у Газпрома информацию для проведения расследования в отношении проекта «Северный поток – 2».

В прошлом году антимонопольный орган Польши обвинил Газпром и пять партнеров по проекту «Северный поток – 2» – OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie – в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства «Северного потока – 2». Регулятор оштрафовал одного из инвесторов проекта «Северный поток – 2» – французскую компанию Engie – на 172 млн злотых (40,3 млн евро) за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода.