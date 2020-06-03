Парусник «Паллада» завершил кругосветку во Владивостоке

Российский парусник «Паллада» торжественно встретили на причале в центре Владивостока: фрегат прибыл домой из кругосветного плавания, передает источник с церемонии встречи.

Три парусника Росрыболовства – «Седов», «Паллада» и «Крузенштерн» – отправились в конце 2019 года в первую в истории совместную экспедицию «Паруса мира», первая часть которой была посвящена 200-летию открытия Антарктиды, а вторая – 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

В среду «Паллада» и «Седов» прибыли во Владивосток. «Паллада» первой пришвартовалась на основном причале кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Моряков по традиции встретили жареным поросенком и пирогом, их отнесли на борт.

«Вы полностью выполнили стоявшее перед вами задание... Мы гордимся тем, что вы проявили высокий профессионализм и мастерство во время этого перехода. Особенно тяжелой и для вас, и для нас, ожидающих на берегу, была вторая часть, когда на земле начала распространяться коронавирусная инфекция, и вы вынуждены были миновать несколько портов. Тем не менее, вы замечательно справились со всеми сложностями, которые выпали на вашу долю, и еще раз доказали всему миру, что русские моряки – лучшие моряки в мире», – передает РИА «Новости» слова ректора Дальрыбвтуза Олега Щека.

Он наградил капитана парусника Николая Зорченко и ещё ряд членов экипажа.

Зорченко журналистам о ходе кругосветки, которая стала для «Паллады» третьей по счету. В пути моряки попали в сильный шторм.

«Нам не повезло, очень сильный, жестокий неимоверно шторм обрушился на эту часть Атлантики... Ветер был метров 27-30... волна бьет, перелетает через надстройку, ломает нам леерные ограждения, летит через весь бак... сколько раз нас поднимало и мы ныряли в волну, которая уже ушла... порвали, наверное, пять-шесть парусов.. Я испугался, признаюсь честно. Курсанты не пугаются, многие из них впервые попали в такую передрягу», – сказал капитан.

Он отметил, что, несмотря на все трудности, корабль цел, он подтвердил свои высокие мореходные качества.

Позже рядом с «Палладой» начал швартоваться «Седов». Прибытием во Владивосток барк завершил первый этап экспедиции, которая проходит накануне столетнего юбилея барка.

«Паллада» за время пути преодолела свыше 26 тыс. морских миль, из них только под парусами – 6,53 тыс. морских миль, за все время сыграно 294 аврала. Парусник прошел Тихий, Атлантический и Индийский океаны, дважды пересёк экватор, посетил порты Апиа (Самоа), Папеэте (Таити), Вальпараисо (Чили), Ушуайя (Аргентина), Кейптаун (ЮАР), Сингапур. Во время этой экспедиции был самый длительный в истории «Паллады» переход – 75 дней без берега, также состоялась 200-мильная регата в экстремальных для парусника штормовых условиях Южной Атлантики.