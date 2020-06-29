В ОБСЕ обвинили президента Польши в ксенофобской риторике

Взгляд
29 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 18:44  |  vz.ru
Разделы

Как Германия может спасти «Северный поток – 2» от США

Задача Германии - смягчить санкционный пакет против «Северного потока-2»Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Германия уверяет, что готовит ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». Причем это будет ответ Америке на уровне всего Евросоюза. Но есть ли у немцев реальные рычаги давления на Вашингтон и сможет ли Берлин объединить весь ЕС против США? Эксперты уверены, что у Германии есть возможность помочь газопроводу из России. Подробности...
Перейти а раздел…

США задействовали против России методы Третьего рейха

Конфликты талибов с американцами в Афганистане участились из-за борьбы за наркотрафикФото: REUTERS/Baz Ratner
МИД России назвал вбросом американской разведки статью The New York Times о том, что Россия якобы «тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане». После публикации материала в адрес российских дипломатов в Вашингтоне и Лондоне начали поступать анонимные угрозы. Для чего американской разведке понадобился подобный «слив»? Подробности...
Перейти а раздел…

Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

Ледокол «Иван Папанин» уже сейчас очень беспокоит американцевФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Высокопоставленный американский военный намеренно и публично дезинформирует свое руководство о том, каким оружием будет оснащен новейший российский ледокол. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из заявления командующего силами ВМС США в Европе и Африке. Зачем адмирал Фогго пугает публику российскими ракетами «Калибр»? Подробности...
Перейти а раздел…

Бразильская битва с коронавирусом дает важный урок для России

Бразилия пожинает страшные плоды своего политического устройстваФото: Sandro Pereira/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бразилия стала новым мировым эпицентром распространения и смертности от коронавируса – и почти догоняет США. Далеко позади остался выздоравливающий Китай, перекрыты «отрицательные достижения» уже частично открытых Италии и Испании. Можно заметить, что пандемия в Латинской Америке тесно связана с крайне либеральной идеологией – и в этом есть важный урок в том числе для российского общества.  Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Наказывать строго, чтобы неповадно было

Мария Бутина, член Общественной палаты РФ
После журналиста «Дождя» Павла Лобкова у нас появился еще один «герой», страстно желающий высказать свое мнение по поправкам к Конституции дважды. Некий «проживающий в Лондоне москвич» заявил, что смог проголосовать дважды: в посольстве и онлайн. Дело за малым – привлечь товарища по статье. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

Сергей Мардан, публицист
Вынесение приговора Кириллу Серебренникову проходило на фоне другого криминального сюжета – смертельного ДТП Михаила Ефремова. Там – убитый человек. Тут – похищенные 129 млн рублей. Виновники – известные и влиятельные люди, и «элитка» снова оказывается неподсудной. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Европа сливает Украину

Андрей Манчук, политолог
Количество вырубленного леса не поддается учету, но на Украине популярны сравнительные фото: одни и те же Карпатские горы в состоянии до и после порубок, когда на месте бескрайнего зеленого моря образовывались такие же необозримые пустоши. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
    Перейти а раздел…

    В чем суть основных поправок в Конституцию

    Вторая волна коронавируса: главное

    Отправить Ленина на экспорт

      Перейти а раздел…

      Россияне опробовали голосование рядом с домом

      Голосование по поправкам к Конституции проходит в необычных условиях – на выходе из пандемии. Одной из альтернативных форм подачи бюллетеней, предложенных в целях безопасности, стало голосование в буквальном смысле в шаговой доступности – во дворе
      Подробности...

      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
      Подробности...

      Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

      Проекты из Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда стали лауреатами всероссийского конкурса на лучший проект памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом. В состязании участвовали как профессионалы, так и скульпторы-любители
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Как вы относитесь к вывешиванию флага ЛГБТ на здании посольства США?
          • С возмущением

          • С одобрением

          • С безразличием

          Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?
          • Это невозможно

          • Вероятность низкая

          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

          • С 1 млн рублей и более

          • Оставить единую ставку налога как сейчас

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Интерпол отказался искать Трампа по запросу Ирана
              Чуров назвал тройное голосование россиянки в Израиле провокациейВ Германии оценили призыв к ЕС использовать «язык силы» в ЛивииВ России создадут резерв из масок и защитных костюмовЕС направил Украине насосы для борьбы с наводнением
              Умер конструктор двигателей для ракет, доставивших Гагарина в космосЧисло удаленщиков в России выросло в 30 разРоссийские Су-27 поднимали для перехвата американских самолетов над Черным моремПатологоанатом объяснил появление пакетов для трупов возле Коммунарки
              Политолог связал проигрыш Трампа и результаты выборов в ПольшеДва медведя подрались на границе России и КитаяВ США пригрозили мерами против России после статьи о «сговоре» с талибамиЮщенко описал тяжелый экономический кризис на Украине

              Главная тема


              Бразильская битва с коронавирусом дает важный урок для России

              неэффективность Роскосмоса


              Эксперты: У «Ангары» нет никаких шансов для успешной конкуренции с ракетами Маска

              «Прима-балерина всея Руси»


              Волочкова тайно проникла в закрытое село и устроила скандал с полицией

              «дают – надо брать»


              Пригожин похвалил получившую МРОТ Боню

              Видео

              территориальные претензии


              Поправки к Конституции защитят Курилы от Японии

              распад страны


              События в США наводят на мысли о перестройке в СССР

              вознаграждение талибам


              США задействовали против России методы Третьего рейха

              чувства коренных жителей


              Аляска начала войну с русским прошлым

              Национальные интересы


              Ирина Алкснис: В Конституцию заложили страховку для России

              Эхо войны


              Максим Соколов: Тайная память и тайная скорбь

              Распродажа страны


              Глеб Простаков: Как выглядит дистанционное управление Украиной

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Как вы относитесь к вывешиванию флага ЛГБТ на здании посольства США?

              В ОБСЕ обвинили президента Польши в ксенофобской риторике

              29 июня 2020, 17:38

              Текст: Сергей Гурьянов

              Версия для печати

              Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отметило, что риторика президента Польши Анджея Дуды во время предвыборной кампании была ксенофобской.

              Наблюдатели БДИПЧ заметили, что кампания Дуды «характеризовалась нетерпимой риторикой», общественное телевидение при этом «не выполнило свою обязанность обеспечить сбалансированное и беспристрастное освещение», передает РИА «Новости».

              «В преддверии выборов общественный вещатель стал инструментом кампании для действующего президента, в то время как некоторые репортажи имели явные ксенофобские и антисемитские оттенки», – говорится в отчете миссии БДИПЧ.

              Наблюдатели подчеркнули, что «нетерпимость или предвзятость СМИ» не могут быть частью «динамичной демократии».

              В БДИПЧ указали, что избирательная кампания «характеризовалась негативной риторикой ведущих кандидатов», это обострило и так «конфронтационную атмосферу».

              «Подстрекательский язык действующего президента и его кампании был порой ксенофобским и гомофобным», – говорится в отчете.

              Кроме того, БДИПЧ отмечает, что законодательство, позволившее провести выборы во время пандемии, «было принято на скорую руку», не были обеспечены адекватные публичные дебаты. Это, указывают наблюдатели, противоречит обязательствам перед ОБСЕ. Внесенные в законодательство изменения в результате «повлияли на регистрацию кандидатов, агитацию и финансирование избирательных кампаний, методы голосования и разрешение избирательных споров», говорится в заявлении БДИПЧ.

              Напомнив, в воскресенье в Польше прошел первый тур президентских выборов. Ни один кандидат не набрал больше 50% голосов, поэтому состоится второй тур.

              Во второй тур прошли действующий глава государства Анджей Дуда, который набрал 45,24% голосов по итогам обработки 87,16% бюллетеней, и кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский с 28,92%.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............