Очевидец ЧП в Москве рассказал о спасении пожарными

Жилец дома на северо-востоке Москвы, где в понедельник произошел хлопок газа с последующим пожаром, рассказал, как вызывал пожарных и как они его спасли.

«Я слышал взрыв. Взрыв очень сильный. Громкий хлопок был: стекла вылетели. Я сразу вызвал пожарных, вызвал скорую. Они буквально в течение пяти минут приехали. Молодцы. Только пока я вызывал, я не успел из квартиры выскочить. Пожар случился на третьем этаже, а я на четвертом живу. Я хотел даже с балкона прыгать. Хорошо, пожарные приехали, мне маску надели и вывели», – передает РИА «Новости» слова Рушана.

Уточняется, что очевидец пока не знает, пострадала ли от пожара его квартира.

В понедельник сообщалось, что в квартире жилого дома на улице Проходчиков произошел взрыв, после этого начался пожар в четырех квартирах.

Позднее стало известно, что основной версией взрыва в жилом доме является неисправность газового оборудования. Спасено семь человек, погибших нет.