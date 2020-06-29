Лавров рассказал о заболевших коронавирусом российских дипломатах

Около 40 российских дипломатов, в том числе в региональных представительствах МИД, заразились коронавирусом, один сотрудник умер, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Около четырех десятков. Подавляющее большинство – в легкой форме. Один летальный случай», – передает RT слова министра.

По его словам, среди заболевших сотрудники не только центрального аппарата МИД, но и территориальных отделений «в ключевых регионах России, где большое иностранное консульское представительство».

Он уточнил, что умершему дипломату было 62 года.

Министр указал на то, что у дипломатов жизнь постепенно начинает возвращаться в привычное русло.

Лавров также отметил, что решение о том, когда возобновится внешнее авиационное, железнодорожное и автомобильное сообщение, пока не принято.

«В ближайшее время, наверное, будет принято решение о том, как быть с возобновлением авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения с внешним миром. В зависимости, конечно, от того опыта, который мы сейчас все проходим, будут приниматься эти решения», – отметил он.

Кроме того, по его словам, страны Европы пока не рассматривают возможность открытия границ для российских граждан, исходя из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в России.

«Сейчас открывают Европу, но, учитывая количество выявленных случаев инфицирования, Россия, как США и Бразилия, на данном этапе рассматривается в качестве страны, для которой Европа пока не откроется», – рассказал Лавров.

Он подчеркнул, что в настоящее время Россия оценивает условия для возобновления сообщения с другими государствами.

Напомним, на минувшей неделе комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал список из 18 стран, с которыми будут открыты границы с 1 июля. Россия и США в перечень не вошли.