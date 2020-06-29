Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Очередной вывозной рейс из Нью-Йорка вылетел в воскресенье в Москву, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

«Действительно, только что самолет оторвался от земли. Сегодня на родину возвращаются 394 человека, в том числе 17 младенцев», – приводятся слова Антонова на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

Дипломат подчеркнул, что на борту находились в том числе 72 пассажира, нуждавшихся в репатриации по причинам неотложного характера: «пожилые люди (24 человека), больные, проходившие в США лечение и реабилитацию или имеющие инвалидность».

«Усилиями посольства удалось обеспечить возвращение домой трех школьников (двух старшеклассников и одной ученицы начальных классов), находившихся в стране в рамках образовательных обменов, и пяти студентов, у которых закончился срок обучения и проживания в общежитии», – добавил Антонов.

Посол отметил, что перелет стал возможен для жителей всех регионов России. Глава дипмиссии сообщил также, что российские дипломаты уже приступили к подготовке следующего вывозного рейса из Нью-Йорка, назначенного на 5 июля.

Дипломат уточнил, что с момента начала вывозных рейсов из США в Россию вернулись уже почти 3,5 тыс. соотечественников.

Напомним, в начале июня официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила рост числа желающих вернуться из США россиян.

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