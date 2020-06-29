В понедельник синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром столбики термометров в Москве покажут 16 градусов тепла. К обеду температура воздуха в столице поднимется до плюс 20 градусов. Ветер прогнозируется северо-восточный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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