Посольство России в Израиле отметило высокую явку на голосовании по Конституции

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НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп объяснил выход России из «Большой восьмерки»
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Как Германия может спасти «Северный поток – 2» от США
США задействовали против России методы Третьего рейха
Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике
Китай готовится к «финансовому разводу» с Америкой
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
России нужно подобрать правильные слова о себе
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
У России нет никаких агрессивных планов по насильственному возвращению исконно русских земель. Мир на границах – самое важное для всех государств. Однако Россия обязана хотя бы помнить, что эти земли были – и остаются – исконно русскими. И напоминать об этом всем остальным. Подробности...
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Зачем России нелегальная разведка
Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Сегодня – 98 лет со дня основания Управления «С» СВР России, нелегальной разведки. Мы встретились с действующими высокопоставленными офицерами Управления. Фамилии, имена и должности наших собеседников называть нельзя… Подробности...
Москва словам не верит
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если союзник хочет большего суверенитета, то это его право. Вот только он не должен забывать о том, что суверенитет – это еще и суверенное право самим содержать собственную экономику и решать собственные социальные проблемы. Подробности...
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Россияне опробовали голосование рядом с домом
Голосование по поправкам к Конституции проходит в необычных условиях – на выходе из пандемии. Одной из альтернативных форм подачи бюллетеней, предложенных в целях безопасности, стало голосование в буквальном смысле в шаговой доступности – во двореПодробности...
В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы
24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшейПодробности...
Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19
Проекты из Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда стали лауреатами всероссийского конкурса на лучший проект памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом. В состязании участвовали как профессионалы, так и скульпторы-любителиПодробности...
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