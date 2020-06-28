Главный эпидемиолог Минздрава рассказал об опыте голосования

«Я принимал участие в голосовании по поправкам Конституцию в онлайн-режиме. Во-первых, сейчас это безопаснее. Во-вторых, полагаю, что за такими цифровыми форматами – будущее», – рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, проголосовавший в воскресенье.

«Конечно, эпидемия коронавирусной инфекции существенно замедлила свое развитие, особенно в Москве. Но, тем не менее, все равно есть источники инфекции. Я принимал участие в голосовании по поправкам Конституцию в онлайн-режиме. Во-первых, это безопаснее: не надо выходить из дому, число социальных контактов сводится к минимуму», – отметил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

Собеседник, как и многие другие москвичи, в воскресенье воспользовался возможностью проголосовать на сайте 2020og.ru (войти на который можно через аккаунты на федеральном портале госуслуг или через столичный портал mos.ru).

«Электронное голосование – это, конечно, не самоцель, но оно помогает обеспечить безопасность. Это особенно важно для пожилых людей, для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Кроме того, это просто очень удобно», – отметил Брико.

«Во-вторых, я уверен, что будущее – за дистанционными услугами, – добавил собеседник. – Да, электронное голосование – конечно, не замена обычному, но дополнительная возможность для волеизъявления. Технология блокчейн позволяет сохранить анонимность и защищенных передаваемых данных. Понятно, что еще есть люди, которые предпочитают бумажные деньги банковской карточке. Будущее – за цифровой медициной, цифровым здравоохранением, другими цифровыми инструментами в различных сферах человеческой деятельности. Мы сегодня покупаем товары, заказываем услуги дистанционно, не выходя из дома».

«В отношении голосований, принятия решений на выборах – это также международная практика. Думаю, что было принято очень правильное решение использовать этот формат в ходе нынешнего голосования», – добавил Брико.

За последние сутки в России выявлен 6791 случай коронавируса. На протяжении трех дней подряд прирост новых случаев ниже семи тысяч.

По оценке членов Общественной палаты и Совета при президенте по правам человека, российской избирательной системе удается обеспечить защиту здоровья граждан, в том числе при традиционной подаче голосов на участках. Благодаря тому, что голосование – многодневное (оно, напомним, проходит с 25 июня по 1 июля), удается избежать скученности и нарушения правил социального дистанцирования.

Накануне сообщалось, что члены СПЧ с 25 июня проверили 80 избирательных участков, в ходе проверки серьезных нарушений при голосовании по поправкам в Конституцию обнаружено не было.

За три дня проведения голосования на территории России, в том числе с учетом дистанционного электронного голосования, проголосовало более 30 млн человек, сообщила в пятницу председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

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