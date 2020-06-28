Главный эпидемиолог Минздрава рассказал об опыте голосования

Взгляд
28 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:48  |  vz.ru
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Как Германия может спасти «Северный поток – 2» от США

Задача Германии - смягчить санкционный пакет против «Северного потока-2»Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Германия уверяет, что готовит ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». Причем это будет ответ Америке на уровне всего Евросоюза. Но есть ли у немцев реальные рычаги давления на Вашингтон и сможет ли Берлин объединить весь ЕС против США? Эксперты уверены, что у Германии есть возможность помочь газопроводу из России. Подробности...
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США задействовали против России методы Третьего рейха

Конфликты талибов с американцами в Афганистане участились из-за борьбы за наркотрафикФото: REUTERS/Baz Ratner
МИД России назвал вбросом американской разведки статью The New York Times о том, что Россия якобы «тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане». После публикации материала в адрес российских дипломатов в Вашингтоне и Лондоне начали поступать анонимные угрозы. Для чего американской разведке понадобился подобный «слив»? Подробности...
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Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

Ледокол «Иван Папанин» уже сейчас очень беспокоит американцевФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Высокопоставленный американский военный намеренно и публично дезинформирует свое руководство о том, каким оружием будет оснащен новейший российский ледокол. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из заявления командующего силами ВМС США в Европе и Африке. Зачем адмирал Фогго пугает публику российскими ракетами «Калибр»? Подробности...
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Китай готовится к «финансовому разводу» с Америкой

Китай больше не рассчитывает на доллар – только на собственную валютуФото: Reuters
США вводят новые санкции – на этот раз против Китая, «за нарушение прав человека и фундаментальных свобод Гонконга». Пока они касаются только визовых ограничений в адрес китайских чиновников, однако не исключены и более серьезные меры – вплоть до отключения Китая от системы банковских переводов SWIFT. И Китай всерьез готовится к этой угрозе, исполнение которой будет иметь катастрофические последствия. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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России нужно подобрать правильные слова о себе

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
У России нет никаких агрессивных планов по насильственному возвращению исконно русских земель. Мир на границах – самое важное для всех государств. Однако Россия обязана хотя бы помнить, что эти земли были – и остаются – исконно русскими. И напоминать об этом всем остальным. Подробности...

Зачем России нелегальная разведка

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Сегодня – 98 лет со дня основания Управления «С» СВР России, нелегальной разведки. Мы встретились с действующими высокопоставленными офицерами Управления. Фамилии, имена и должности наших собеседников называть нельзя… Подробности...

Москва словам не верит

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если союзник хочет большего суверенитета, то это его право. Вот только он не должен забывать о том, что суверенитет – это еще и суверенное право самим содержать собственную экономику и решать собственные социальные проблемы. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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              Главный эпидемиолог Минздрава рассказал об опыте голосования

                 28 июня 2020, 15:56
              Фото: nasci.ru
              Текст: Михаил Мошкин

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              «Я принимал участие в голосовании по поправкам Конституцию в онлайн-режиме. Во-первых, сейчас это безопаснее. Во-вторых, полагаю, что за такими цифровыми форматами – будущее», – рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, проголосовавший в воскресенье.

              «Конечно, эпидемия коронавирусной инфекции существенно замедлила свое развитие, особенно в Москве. Но, тем не менее, все равно есть источники инфекции. Я принимал участие в голосовании по поправкам Конституцию в онлайн-режиме. Во-первых, это безопаснее: не надо выходить из дому, число социальных контактов сводится к минимуму», – отметил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

              Собеседник, как и многие другие москвичи, в воскресенье воспользовался возможностью проголосовать на сайте 2020og.ru (войти на который можно через аккаунты на федеральном портале госуслуг или через столичный портал mos.ru).

              «Электронное голосование – это, конечно, не самоцель, но оно помогает обеспечить безопасность. Это особенно важно для пожилых людей, для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Кроме того, это просто очень удобно», – отметил Брико.

              «Во-вторых, я уверен, что будущее – за дистанционными услугами, – добавил собеседник. – Да, электронное голосование – конечно, не замена обычному, но дополнительная возможность для волеизъявления.  Технология блокчейн позволяет сохранить анонимность и защищенных передаваемых данных. Понятно, что еще есть люди, которые предпочитают бумажные деньги банковской карточке. Будущее – за цифровой медициной, цифровым здравоохранением, другими цифровыми инструментами в различных сферах человеческой деятельности. Мы сегодня покупаем товары, заказываем услуги дистанционно, не выходя из дома».

              «В отношении голосований, принятия решений на выборах – это также международная практика. Думаю, что было принято очень правильное решение использовать этот формат в ходе нынешнего голосования», – добавил Брико.

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              За последние сутки в России выявлен 6791 случай коронавируса. На протяжении трех дней подряд прирост новых случаев ниже семи тысяч.

              По оценке членов Общественной палаты и Совета при президенте по правам человека, российской избирательной системе удается обеспечить защиту здоровья граждан, в том числе при традиционной подаче голосов на участках. Благодаря тому, что голосование – многодневное (оно, напомним, проходит с 25 июня по 1 июля), удается избежать скученности и нарушения правил социального дистанцирования.

              Накануне сообщалось, что члены СПЧ с 25 июня проверили 80 избирательных участков, в ходе проверки серьезных нарушений при голосовании по поправкам в Конституцию обнаружено не было.

               За три дня проведения голосования на территории России, в том числе с учетом дистанционного электронного голосования, проголосовало более 30 млн человек, сообщила в пятницу председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

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