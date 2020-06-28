«Молодая гвардия» в День молодежи организовала бесплатные кинотеатры под открытым небом

«Молодая Гвардия Единой России» в субботу, 27 июня, в День молодежи организовала бесплатные кинотеатры под открытым небом в 11 регионах России, в кинопоказах приняли участие почти тысяча зрителей.

Молодогвардейцы создали автокинотеатры на парковочных площадках с организованными въездами и выездами, установили экран больших размеров, а звуковое сопровождение передавалось при помощи акустических систем, а также маломощной радиостанцией в стандартном FM-диапазоне для прослушивания на автомагнитолах зрителей. В основном фильмы были военно-патриотической тематики, например, историческая картина «Ржев», «Битва за Севастополь», биографический «Калашников». Все кинопоказы проходили под открытым небом и начинались после захода солнца, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Также в День молодежи МГЕР в регионах России организовала трехмерные световые проекции на фасадах домах с информацией о Конституции РФ. В информационном ролике рассказали об истории принятия конституции 1993 года, о зарождении новой России, символике государства, также о вступлении в силу Конституции и о поправках, вносимых в основной закон государства.

Все мероприятия были организованы с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и соблюдением социальной дистанции.

«Российская молодежь год от года делает свой вклад в сохранение памяти о Победе в Великой Отечественной войне, в развитие медицины, науки, общественно-политической жизни. Спасибо всем, кто стремится проводить молодые годы с пользой не только для самого себя, но и для нашего государства и общества. В этот праздничный день хочу поздравить молодых людей и пожелать гармоничного развития, реализации идей и замыслов, радости в каждом дне жизни! Любите, дружите, творите!», – поздравил председатель координационного совета «Молодой гвардии Единой России» Денис Давыдов.