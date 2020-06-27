Выпускники юга России и Северного Кавказа присоединились к онлайн-празднованию

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27 июня, суббота  |  Последнее обновление — 19:42  |  vz.ru
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Как Германия может спасти «Северный поток – 2» от США

Задача Германии - смягчить санкционный пакет против «Северного потока-2»Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Германия уверяет, что готовит ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». Причем это будет ответ Америке на уровне всего Евросоюза. Но есть ли у немцев реальные рычаги давления на Вашингтон и сможет ли Берлин объединить весь ЕС против США? Эксперты уверены, что у Германии есть возможность помочь газопроводу из России. Подробности...
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США задействовали против России методы Третьего рейха

Конфликты талибов с американцами в Афганистане участились из-за борьбы за наркотрафикФото: REUTERS/Baz Ratner
МИД России назвал вбросом американской разведки статью The New York Times о том, что Россия якобы «тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане». После публикации материала в адрес российских дипломатов в Вашингтоне и Лондоне начали поступать анонимные угрозы. Для чего американской разведке понадобился подобный «слив»? Подробности...
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Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

Ледокол «Иван Папанин» уже сейчас очень беспокоит американцевФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Высокопоставленный американский военный намеренно и публично дезинформирует свое руководство о том, каким оружием будет оснащен новейший российский ледокол. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из заявления командующего силами ВМС США в Европе и Африке. Зачем адмирал Фогго пугает публику российскими ракетами «Калибр»? Подробности...
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Китай готовится к «финансовому разводу» с Америкой

Китай больше не рассчитывает на доллар - только на собственную валютуФото: Reuters
США вводят новые санкции – на этот раз против Китая, «за нарушение прав человека и фундаментальных свобод Гонконга». Пока они касаются только визовых ограничений в адрес китайских чиновников, однако не исключены и более серьезные меры – вплоть до отключения Китая от системы банковских переводов SWIFT. И Китай всерьез готовится к этой угрозе, исполнение которой будет иметь катастрофические последствия. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Москва словам не верит

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если союзник хочет большего суверенитета, то это его право. Вот только он не должен забывать о том, что суверенитет – это еще и суверенное право самим содержать собственную экономику и решать собственные социальные проблемы. Подробности...

В Конституцию заложили страховку для России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Хочется надеяться, что геополитическая буря за ближайшие четыре года если не закончится, то хотя бы пойдет на спад. Тогда Россия получит возможность вернуться к намеченному плану собственного спокойного поступательного развития, а «обнуление» так и останется просто страховкой. Подробности...
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Как выглядит дистанционное управление Украиной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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              Выпускники юга России и Северного Кавказа присоединились к онлайн-празднованию

              27 июня 2020, 19:32

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              Выпускники российских школ с юга страны и с Северного Кавказа приняли участие в во всероссийском «Выпускном-2020», который в условиях пандемии прошел в формате онлайн во «ВКонтакте». Это позволило провести выпускной в еще более массовом формате, ребята из разных субъектов страны обменялись своими планами на взрослую жизнь.

              Как отметил в своем обращении к выпускникам глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, благодаря современным технологиям онлайн-выпускной стал по-настоящему всероссийским, объединив миллионы вчерашних школьников и студентов по всей стране, передает ТАСС.

              «Мы живем в уникальное, бурно развивающееся время, когда новые технологии открывают неограниченные возможности: используйте их в полной мере. Продолжайте приобретать знания, не бойтесь ставить самые амбициозные цели, будьте настойчивы в их достижении, будьте требовательны к себе и у вас все получится», – сказал Коков.

              В комитете образования, науки молодежной политики Волгоградской области сообщили, что к празднику в режиме онлайн на площадке соцсети дистанционно смогли присоединиться не только сами выпускники региона, но и их родители, друзья и все желающие. От Волгоградской области выпускников поздравили педагоги, студенты и школьники.

              «В нынешнем году выпускные проходят в особых условиях, но нет сомнений, что, несмотря на внешние обстоятельства, этот день станет для вас ярким и насыщенным, полным положительных эмоций. Его главным символом остаются «Алые паруса» главного романтика русской литературы и нашего земляка Александра Грина, 140-летие которого мы будем отмечать в августе. Наша экономика нуждается в молодых профессионалах, способных мыслить и действовать нестандартно, творчески, искать и находить пути решения сложных и масштабных задач, стоящих перед страной», – поздравил выпускников глава Крыма Сергей Аксенов.

              По данным краевого минобразования, в 2020 году в Ставропольском крае, где девятые классы в 2020 году заканчивают более 26 тыс. ребят, а одиннадцатые классы – почти 11 тыс. человек, этот учебный год был самым напряженным. «Последние звонки» в регионе проходили поэтапно в режиме онлайн-акции с 25 мая по 5 июня. В 2020 году в регионе было запланировано первое проведение общекраевого выпускного бала, однако из-за запрета на проведение массовых мероприятий от этой идеи отказались. Губернатор края Владимир Владимиров ранее сообщил, что все выпускники 2020 года будут приглашены на праздник в 2021 году.

              «И пусть последние месяцы занятий были дистанционными, школа все равно рядом. Она навсегда в сердце и воспоминаниях каждого из нас. Храните и цените то, что вам дала школа. Знания, мудрость и душевное тепло, которое отдавали учителя, – навсегда с вами», – поздравил в субботу выпускников губернатор Владимиров в соцсетях.

              Кроме всероссийского выпускного, 27 июня в стране отмечают и День молодежи. Из-за пандемии коронавируса на юге России и Северном Кавказе провести массовые мероприятия, приуроченные к этому празднику, также не удалось. Главы регионов поздравили молодежь онлайн на своих официальных страницах в социальных сетях.

              «Забота о вашем здоровье, образовании, поддержка идей, инициатив – самая надежная инвестиция в устойчивое развитие края и страны. Вы уверенно осваиваете информационные технологии, занимаетесь самообразованием, обмениваетесь опытом и знаниями, а главное – не боитесь брать на себя ответственность за свое будущее и будущее родного края. На счету кубанской молодежи – востребованные социальные инициативы и перспективные бизнес-начинания, победы в конкурсах и соревнованиях различного уровня. Важные проекты реализуют волонтеры – вы всегда там, где нужна помощь», – написал в соцсетях глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

              Глава Крыма Сергей Аксенов в своем поздравлении обратил внимание на то, что крымской молодежи выпало жить во времена глобальных перемен, творцами которых они сами стали.

              «Молодые люди сыграли важную роль в событиях Крымской весны, проявили истинный патриотизм и гражданскую ответственность. И сегодня вы вносите достойный вклад в строительство нового российского Крыма, активно участвуете в общественно-политической жизни республики, реализуете социально значимые и культурно-просветительские проекты, развиваете волонтерское движение», – приводит пресс-служба администрации республики его слова.

              Председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев отметил, что этот праздник близок не только молодым, но и вполне состоявшимся людям, потому что молодость – это не только определенный отрезок жизни, но и состояние души. «Именно вы, молодые, в скором будущем возьмете на себя ответственность за малую родину, ее дальнейшее развитие и за судьбу старшего поколения», – говорится в его обращении, опубликованном в телеграм-канале республиканского правительства.

              Губернатор Ростовской области Василий Голубев в свою очередь отметил, что молодое поколение – это стратегический ресурс для региона. «По итогам грантового отбора Росмолодежи на реализацию социальных проектов в регион привлечено в этом году уже 53,5 млн рублей. Отдельные слова признательности адресуем волонтерам – их в Ростовской области почти 230 тысяч. Это ответственные и активные люди, которые сразу отозвались и включились во всероссийскую акцию взаимопомощи «Мы вместе», в сложное время пандемии их поддержку получили пожилые и маломобильные жители, медицинские сотрудники», – говорится в тексте его поздравления.

              Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выразил уверенность в том, что совместные усилия молодежи и власти послужат развитию региона и успешной самореализации каждого из молодых людей. «Мы готовы поддержать инициативы молодежи, помочь в реализации проектов. Станьте лучшими в избранной вами профессиональной деятельности, активными, неравнодушными гражданами своей страны», – призвал он.


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