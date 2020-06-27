Выпускники юга России и Северного Кавказа присоединились к онлайн-празднованию

Выпускники российских школ с юга страны и с Северного Кавказа приняли участие в во всероссийском «Выпускном-2020», который в условиях пандемии прошел в формате онлайн во «ВКонтакте». Это позволило провести выпускной в еще более массовом формате, ребята из разных субъектов страны обменялись своими планами на взрослую жизнь.

Как отметил в своем обращении к выпускникам глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, благодаря современным технологиям онлайн-выпускной стал по-настоящему всероссийским, объединив миллионы вчерашних школьников и студентов по всей стране, передает ТАСС.

«Мы живем в уникальное, бурно развивающееся время, когда новые технологии открывают неограниченные возможности: используйте их в полной мере. Продолжайте приобретать знания, не бойтесь ставить самые амбициозные цели, будьте настойчивы в их достижении, будьте требовательны к себе и у вас все получится», – сказал Коков.

В комитете образования, науки молодежной политики Волгоградской области сообщили, что к празднику в режиме онлайн на площадке соцсети дистанционно смогли присоединиться не только сами выпускники региона, но и их родители, друзья и все желающие. От Волгоградской области выпускников поздравили педагоги, студенты и школьники.

«В нынешнем году выпускные проходят в особых условиях, но нет сомнений, что, несмотря на внешние обстоятельства, этот день станет для вас ярким и насыщенным, полным положительных эмоций. Его главным символом остаются «Алые паруса» главного романтика русской литературы и нашего земляка Александра Грина, 140-летие которого мы будем отмечать в августе. Наша экономика нуждается в молодых профессионалах, способных мыслить и действовать нестандартно, творчески, искать и находить пути решения сложных и масштабных задач, стоящих перед страной», – поздравил выпускников глава Крыма Сергей Аксенов.

По данным краевого минобразования, в 2020 году в Ставропольском крае, где девятые классы в 2020 году заканчивают более 26 тыс. ребят, а одиннадцатые классы – почти 11 тыс. человек, этот учебный год был самым напряженным. «Последние звонки» в регионе проходили поэтапно в режиме онлайн-акции с 25 мая по 5 июня. В 2020 году в регионе было запланировано первое проведение общекраевого выпускного бала, однако из-за запрета на проведение массовых мероприятий от этой идеи отказались. Губернатор края Владимир Владимиров ранее сообщил, что все выпускники 2020 года будут приглашены на праздник в 2021 году.

«И пусть последние месяцы занятий были дистанционными, школа все равно рядом. Она навсегда в сердце и воспоминаниях каждого из нас. Храните и цените то, что вам дала школа. Знания, мудрость и душевное тепло, которое отдавали учителя, – навсегда с вами», – поздравил в субботу выпускников губернатор Владимиров в соцсетях.

Кроме всероссийского выпускного, 27 июня в стране отмечают и День молодежи. Из-за пандемии коронавируса на юге России и Северном Кавказе провести массовые мероприятия, приуроченные к этому празднику, также не удалось. Главы регионов поздравили молодежь онлайн на своих официальных страницах в социальных сетях.

«Забота о вашем здоровье, образовании, поддержка идей, инициатив – самая надежная инвестиция в устойчивое развитие края и страны. Вы уверенно осваиваете информационные технологии, занимаетесь самообразованием, обмениваетесь опытом и знаниями, а главное – не боитесь брать на себя ответственность за свое будущее и будущее родного края. На счету кубанской молодежи – востребованные социальные инициативы и перспективные бизнес-начинания, победы в конкурсах и соревнованиях различного уровня. Важные проекты реализуют волонтеры – вы всегда там, где нужна помощь», – написал в соцсетях глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем поздравлении обратил внимание на то, что крымской молодежи выпало жить во времена глобальных перемен, творцами которых они сами стали.

«Молодые люди сыграли важную роль в событиях Крымской весны, проявили истинный патриотизм и гражданскую ответственность. И сегодня вы вносите достойный вклад в строительство нового российского Крыма, активно участвуете в общественно-политической жизни республики, реализуете социально значимые и культурно-просветительские проекты, развиваете волонтерское движение», – приводит пресс-служба администрации республики его слова.

Председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев отметил, что этот праздник близок не только молодым, но и вполне состоявшимся людям, потому что молодость – это не только определенный отрезок жизни, но и состояние души. «Именно вы, молодые, в скором будущем возьмете на себя ответственность за малую родину, ее дальнейшее развитие и за судьбу старшего поколения», – говорится в его обращении, опубликованном в телеграм-канале республиканского правительства.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в свою очередь отметил, что молодое поколение – это стратегический ресурс для региона. «По итогам грантового отбора Росмолодежи на реализацию социальных проектов в регион привлечено в этом году уже 53,5 млн рублей. Отдельные слова признательности адресуем волонтерам – их в Ростовской области почти 230 тысяч. Это ответственные и активные люди, которые сразу отозвались и включились во всероссийскую акцию взаимопомощи «Мы вместе», в сложное время пандемии их поддержку получили пожилые и маломобильные жители, медицинские сотрудники», – говорится в тексте его поздравления.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выразил уверенность в том, что совместные усилия молодежи и власти послужат развитию региона и успешной самореализации каждого из молодых людей. «Мы готовы поддержать инициативы молодежи, помочь в реализации проектов. Станьте лучшими в избранной вами профессиональной деятельности, активными, неравнодушными гражданами своей страны», – призвал он.