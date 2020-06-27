Французские полицейские устроили акцию против обвинений в расизме

В Париже порядка 200 полицейских провели акцию протеста против обвинений в расизме, акция прошла у концертного зала Bataclan, в котором в 2015 году произошел крупный теракт.

Полицейские поздно вечером в пятницу с помощью 10 автомобилей и мотоциклов перекрыли проезжую часть перед центром, после чего сложили наручники на асфальт и спели «Марсельезу», передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Info.

«Мы отрицаем все обвинения в насилии и проявлении расизма. Нас приветствовали во время терактов, а сегодня в нас тычут пальцами и критикуют», – заявили участники акции.

Также участники протеста обвинили руководство правоохранительных органов в отсутствии поддержки.

Напомним, в середине июня в Париже участники протестов против расизма забросали петардами полицейских, которые охраняли периметр площади Республики в городе.

После убийства афроамериканца в США по всему миру начались протесты против расизма.