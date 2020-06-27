Выпускам вузов предложили сервис по поиску работы

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27 июня, суббота  |  Последнее обновление — 14:44  |  vz.ru
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Как Германия может спасти «Северный поток – 2» от США

Задача Германии - смягчить санкционный пакет против «Северного потока-2»Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Германия уверяет, что готовит ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». Причем это будет ответ Америке на уровне всего Евросоюза. Но есть ли у немцев реальные рычаги давления на Вашингтон и сможет ли Берлин объединить весь ЕС против США? Эксперты уверены, что у Германии есть возможность помочь газопроводу из России. Подробности...
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Трамп поставил крест на обещаниях НАТО Ельцину

Президент Ельцин в 1997 году был очень доволен своей сделкой с генсеком НАТО СоланойФото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС
Спустя 75 лет после войны часть американских войск покидает Германию. Но эти войска – сотни танков, гаубиц и иной техники – США перебрасывают в Польшу, то есть к российским границам. Подобное перемещение живой силы и бронетехники грубо нарушает Основополагающий акт Россия – НАТО, под которым стоит подпись Бориса Ельцина. Впрочем, этот документ вряд ли остановит США от реализации намеченных планов.  Подробности...
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Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

Ледокол «Иван Папанин» уже сейчас очень беспокоит американцевФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Высокопоставленный американский военный намеренно и публично дезинформирует свое руководство о том, каким оружием будет оснащен новейший российский ледокол. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из заявления командующего силами ВМС США в Европе и Африке. Зачем адмирал Фогго пугает публику российскими ракетами «Калибр»? Подробности...
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Китай готовится к «финансовому разводу» с Америкой

Китай больше не рассчитывает на доллар - только на собственную валютуФото: Reuters
США вводят новые санкции – на этот раз против Китая, «за нарушение прав человека и фундаментальных свобод Гонконга». Пока они касаются только визовых ограничений в адрес китайских чиновников, однако не исключены и более серьезные меры – вплоть до отключения Китая от системы банковских переводов SWIFT. И Китай всерьез готовится к этой угрозе, исполнение которой будет иметь катастрофические последствия. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Москва словам не верит

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если союзник хочет большего суверенитета, то это его право. Вот только он не должен забывать о том, что суверенитет – это еще и суверенное право самим содержать собственную экономику и решать собственные социальные проблемы. Подробности...

В Конституцию заложили страховку для России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Хочется надеяться, что геополитическая буря за ближайшие четыре года если не закончится, то хотя бы пойдет на спад. Тогда Россия получит возможность вернуться к намеченному плану собственного спокойного поступательного развития, а «обнуление» так и останется просто страховкой. Подробности...
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Как выглядит дистанционное управление Украиной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На примере Нафтогаза можно на пальцах объяснить, во что именно выливается внешнее управление. Это не просто контроль над «своим сукиным сыном» для реализации геополитических задач метрополии – это реальная, ничем не прикрытая, распродажа страны и ее активов. Подробности...
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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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      Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

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      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
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              Выпускам вузов предложили сервис по поиску работы

              27 июня 2020, 14:08

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              АНО «Россия – страна возможностей» запустила сервис с вакансиями и стажировками для выпускников российских вузов, на котором размещено более 100 тыс. вакансий.

              Сервис дайджест.времякарьеры.рф предлагает подобрать подходящую работу по географии или желаемой сфере деятельности, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Проект запущен в рамках всероссийского студенческого онлайн-выпускного.

              На сервисе возможен поиск и по названиям вакансии или конкретной компании-работодателя. Гибкая система фильтров помогает подобрать предложения работодателей не только на полный день, но и найти удаленную работу или вакансии с гибким графиком. Доступны также стажировки и волонтерские позиции.

              «На портале размещена подборка стажировок и вакансий для выпускников всей страны. Мы отобрали более 100 тыс. подходящих вакансий для тех, у кого еще мало или совсем нет опыта работы. Дизайн страниц сделан максимально удобным для выпускников, а содержание дополнено карьерными советами в текстовом и видеоформате. Мы надеемся, что платформа поможет ребятам найти вакансии мечты и устроиться на интересную работу», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

              Платформа подбора вакансий запущена на сайте проекта «Время карьеры» совместно с Минобрнауки России, Уральским федеральным университетом и одним из крупнейших сервисов интернет-рекрутмента hh.ru.

              «Важно, что сервис не только помогает в поиске работы, но и готовит выпускников ко всем этапам трудоустройства от составления резюме до финальных интервью и первых дней работы. Для этого достаточно посмотреть один из 10 вебинаров проекта «Время карьеры» или короткие видео наших партнеров», – поделился ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

              Кроме того, на сайте АНО «Россия – страна возможностей» (rsv.ru) уже сейчас публикуется серия специальных материалов с советами, наставлениями и возможностями крупных компаний. Этот проект поможет получить актуальные советы и предложения от потенциальных работодателей.

              Организаторами всероссийского студенческого онлайн-выпускного выступают Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия – страна возможностей» и Российский союз ректоров.


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