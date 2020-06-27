Выпускам вузов предложили сервис по поиску работы

АНО «Россия – страна возможностей» запустила сервис с вакансиями и стажировками для выпускников российских вузов, на котором размещено более 100 тыс. вакансий.

Сервис дайджест.времякарьеры.рф предлагает подобрать подходящую работу по географии или желаемой сфере деятельности, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Проект запущен в рамках всероссийского студенческого онлайн-выпускного.

На сервисе возможен поиск и по названиям вакансии или конкретной компании-работодателя. Гибкая система фильтров помогает подобрать предложения работодателей не только на полный день, но и найти удаленную работу или вакансии с гибким графиком. Доступны также стажировки и волонтерские позиции.

«На портале размещена подборка стажировок и вакансий для выпускников всей страны. Мы отобрали более 100 тыс. подходящих вакансий для тех, у кого еще мало или совсем нет опыта работы. Дизайн страниц сделан максимально удобным для выпускников, а содержание дополнено карьерными советами в текстовом и видеоформате. Мы надеемся, что платформа поможет ребятам найти вакансии мечты и устроиться на интересную работу», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Платформа подбора вакансий запущена на сайте проекта «Время карьеры» совместно с Минобрнауки России, Уральским федеральным университетом и одним из крупнейших сервисов интернет-рекрутмента hh.ru.

«Важно, что сервис не только помогает в поиске работы, но и готовит выпускников ко всем этапам трудоустройства от составления резюме до финальных интервью и первых дней работы. Для этого достаточно посмотреть один из 10 вебинаров проекта «Время карьеры» или короткие видео наших партнеров», – поделился ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

Кроме того, на сайте АНО «Россия – страна возможностей» (rsv.ru) уже сейчас публикуется серия специальных материалов с советами, наставлениями и возможностями крупных компаний. Этот проект поможет получить актуальные советы и предложения от потенциальных работодателей.

Организаторами всероссийского студенческого онлайн-выпускного выступают Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия – страна возможностей» и Российский союз ректоров.