Москвичей предупредили о грозе

В Москве ожидаются переменная облачность, местами дождь с грозой, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в городе составит 30–32 градуса тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 18 градусов.

Ветер северо-западный, западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 17 м/с. 27 июня объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 27–32 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 15 градусов.