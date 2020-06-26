Порошенко посоветовали прекратить посягательства на Крым

В России призывают экс-президента Украины Петра Порошенко, который ранее заявил об «уникальном шансе вернуть Крым», думать о своей стране, а не посягать на российский полуостров.

«Ему [Порошенко] надо перестать посягать на российский Крым, а проанализировать способности Украины обеспечить финансирование собственных регионов», – заявил информированный источник РИА «Новости».

Напомним, Порошенко заявил, что в условиях падения цен на нефть и «глубокого кризиса», якобы разворачивающегося в России, Киев может укрепить международную солидарность и «заставить» Москву «уйти из Крыма», так как она якобы «не способна» финансировать полуостров.