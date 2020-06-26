«Волонтеры Конституции» проинформировали 1,5 млн человек о предлагаемых поправках

За первую неделю работы «Волонтеры Конституции» проинформировали свыше 1,5 млн людей на о сути принимаемых реформ информационных точках.

С 25 июня по всей стране начинают работать избирательные участки, где волонтеры будут оказывать помощь маломобильным гражданам, измерять температуру голосующих, помогать в выдаче средств индивидуальной защиты, а также помогут проголосовать гражданам пришедшим на избирательные участки с питомцами, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также с 27 июня руководители всероссийских общественных движений примут участие в голосовании, избирательные участки посетят – Павел Савчук, Артем Метелев, Михаил Кисилев и др.

С 15 июня по 1 июля активисты всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» проводят большую информационную кампанию в преддверии общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. На специальных информационных точках добровольцы рассказывают о сути предлагаемых поправок в главный закон страны, а также об особенностях проведения голосования и своих тематических акциях. Более 3 тыс. таких пунктов работают по всей России в общественных местах: в торговых центрах, парках, аэропортах, железнодорожных и автовокзалах и т.д.

Со дня старта информационной кампании уже заработали 2 тыс. информационных точек в разных регионах и волонтерам удалось пообщаться с более чем 2 млн человек. Кроме устного информирования, волонтеры распространяют среди граждан открытки, с указанием конкретных статей, в которые вносятся изменения, а в рамках квеста «Авторы перемен» на информационных точках дети получают специальные наклейки, посвященные разным статьям Конституции.

Помимо традиционного способа разъяснения информации волонтеры в регионах придумали еще несколько креативных вариантов: прямые эфиры с ведущими региональных радио, в Ханты-Мансийском автономном округе активисты разработали настольную игру с заданиями по Конституции и поправкам, а на Сахалине разработали специальные чат-боты в мессенджерах, которые отвечают на тематические вопросы по поправкам.

Добровольцы готовились к участию в этом беспрецедентном проекте с марта 2020 года. Более 100 тыс. граждан изъявили желание стать частью корпуса «Волонтеры Конституции» и зарегистрировались на сайте волонтерыконституции.рф.

Напомним, что из-за непростой эпидемиологической ситуации было принято решение перенести дату голосования по внесению поправок в Конституцию. В это время сформировавшийся корпус волонтеров вместе с ЦИК не остались в стороне и присоединились к всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Центризбирком пожертвовал более 2,5 млн рублей на помощь гражданам, а волонтеры весь период помогали доставлять продукты первой необходимости тем, кто в этом особенно нуждается: пенсионеры, многодетные семьи, маломобильные граждане.

После официального объявления даты голосования волонтеры приступили к активной работе. Ранее активисты корпуса прошли серьёзную трехэтапную подготовку. На платформе Dobro.ru добровольцы участвовали в онлайн-курсе, где прослушали лекции от представителей крупных волонтерских движений страны, ЦИКа, а также участников рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. По итогам этого курса участники сдали «Гражданский экзамен», что позволило перейти к третьему, завершающему блоку подготовки.

1-10 июня, при соблюдении всех мер защиты, проходил уже очный этап обучения, на котором волонтеры участвовали в мастер-классах по особенностям общения с различными целевыми аудиториями, тренингах на командообразование и развитие навыков эффективной коммуникации.

14 февраля на встрече с рабочей группой по внесению изменений в Конституцию президент России Владимир Путин обсудил процедуру общероссийского голосования и сбор поправок ко второму чтению, а также поддержал инициативу молодежи и волонтерского сообщества внести изменения в 114 статью Конституции о поддержке добровольческого движения.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

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