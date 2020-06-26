Россиянам с домашними животными помогут проголосовать

Волонтеры помогут гражданам с домашними животными принять участие в общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию.

С 15 июня по 1 июля активисты всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» проводят большую информационную кампанию в преддверии общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На специальных информационных точках добровольцы рассказывают о сути предлагаемых поправок в главный закон страны, а также об особенностях проведения голосования и своих тематических акциях. Более 3 тыс. таких пунктов работают по всей России в общественных местах: в торговых центрах, парках, аэропортах, железнодорожных и автовокзалах и т.д.

С 25 июня по всей стране начинают работать избирательные участки, где волонтеры также будут оказывать помощь маломобильным гражданам, измерять температуру голосующих, помогать в выдаче средств индивидуальной защиты, а также помогут проголосовать гражданам пришедшим на избирательные участки с питомцами.

В рамках Акции «Четвероногие друзья тоже идут голосовать» «Волонтеры Конституции» присмотрят за домашними животными (собакой, кошкой и др.), сопровождающих хозяев к участкам для голосования.

Для этого у входа на участки оборудуют специальные площадки, где четвероногие друзья будут дожидаться хозяев под присмотром. Узнать волонтеров можно будет по официальной атрибутике (свитшот, футболка, куртка, бейдж) с символикой корпуса.

Ранее «Волонтеры Конституции» приняли участие в Акции «Лапы дружбы», где каждый неравнодушный смог оказать посильную помощь для приютов: осуществить покупку необходимых медикаментов и корма, посетить приют и лично принять участие в социализации животных или забрать питомца и подарить ему настоящий дом.

Чтобы передать пожертвование, корм, игрушки, различные аксессуары для животных, в 51 регионе России были оборудованы точки сбора. Впоследствии собранные пожертвования переданы волонтерами в 74 благотворительных фонда и приюта.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

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