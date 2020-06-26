Минкультуры разработало законопроект для разделения сфер управления театром

Министерство культуры разработало законопроект, разделяющий сферы управления театром, заявила министр культуры Ольга Любимова.

«Нами разработан законопроект «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Законодательно закрепляется разделение сфер управления театром, концертной организации, то есть учреждением культуры, прежде всего, в сфере исполнительских искусств между директором и художественным руководителем. Это разделение не является императивом, но возможностью. До сих пор это не было прописано в законе», – сказала Любимова, передает ТАСС.

Она добавила, что министерство культуры вместе с культурным сообществом прорабатывает меры, которые должны исключить ситуации, подобные делу «Седьмой студии».

«Министерство совместно с культурным сообществом прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами», – говорится в заявлении Любимовой.

Ранее в пятницу суд признал фигурантов дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, Юрия Итина и Алексея Малобродского виновным по делу о хищении почти 129 млн рублей, выделенных на проект современного искусства «Платформа». Обвинение экс-чиновнице Минкультуры Софье Апфельбаум переквалифицировали с мошенничества на халатность.

Дело «Седьмой студии» длится уже три года – первые обыски прошли в мае 2017 года. Проект «Платформа» – мультижанровая площадка, в его рамках проводились спектакли, выставки, лекции, мастер-классы. Всего на проект было выделено из бюджета более 214 млн рублей, к хищению 129 млн рублей, по мнению следствия, причастны Серебренников и другие фигуранты.

Прокурор просил приговорить Серебренникова к шести годам колонии, штрафу в размере 800 тыс. рублей и запрету занимать в учреждениях культуры должности, связанные с административно-хозяйственной и распределительной деятельностью на три года. Продюсеру Алексею Малобродскому гособвинитель попросил назначить пять лет лишения свободы и штраф 300 тыс., бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину и экс-чиновнице Минкульта Софье Апфельбаум – по четыре года и по 200 тыс. штрафа. Подсудимые не признают себя виновными.