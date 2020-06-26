СК обвинил Турцию в препятствии расследованию гибели детей на отдыхе

Турция препятствует расследованию гибели детей из России на отдыхе летом прошлого года, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Турецкая Республика препятствует российскому следствию в установлении причин гибели наших граждан, в том числе детей, на отдыхе летом прошлого года», – сообщается на сайте СК.

Отмечается, что Турции на основании международных договоров направлены запросы об оказании правовой помощи в расследовании, однако данные и материалы, «имеющие значение для принятия законных и обоснованных решений по уголовным делам», турецкой стороной не были предоставлены.

При этом на территории России следствие уже допросило свидетелей и экспертов, а также провело возможные экспертизы.

Напомним, 12-летнюю девочку в середине августа затянуло в трубу на дне бассейна, в результате чего она впала в кому. Затем состояние ребенка осложнилось лихорадкой, из-за этого родители отказались транспортировать ее в Россию. В конце августа девочка умерла.

Позже в Турции в бассейне погибла еще одна россиянка, ей было 19 лет. Также еще одна девочка из России захлебнулась в бассейне в турецкой Аланьи.