В Москве ожидается переменная облачность, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в городе составит 27–29 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 15 градусов.

Ветер северный, северо-западный, 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 24–29 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.