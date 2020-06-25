Захарова: США подогревают реваншистские настроения киевской «партии войны»

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25 июня, четверг | Последнее обновление — 18:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:ХАМАС предупредил Израиль об объявлении войны в случае аннексии Западного берега
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Богатым россиянам окрасили налоги
Почему Лукашенко меньше любят и в России, и в Белоруссии
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Поправляя Конституцию, мы продолжаем строить Третью Республику
Сергей Волобуев, философ, координатор общественного проекта «Гражданский экзамен»
Мы должны стать менее зависимыми от переменных величин – например, личности того или иного гражданина, занимающего ту или иную должность, и более приверженными величинам постоянным – право, государство, институты. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Настало время расплаты за ложь
Алексей Алешковский, сценарист
Раньше либеральная идеология была идеологией прав и свобод, теперь она противопоставляет права свободам: чтобы реализовать права одних, надо ущемить свободы других. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Как Иран чуть не стал частью СССР
Тимур Шерзад, журналист
100 лет назад, в июне 1920 года, образовалась Персидская компартия. Появилась она не на ровном месте, а под конкретную задачу – создать в Иране советскую социалистическую республику. Иран запросто мог стать одной из шестнадцати республик СССР. Подробности...
В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы
24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшейПодробности...
Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19
Проекты из Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда стали лауреатами всероссийского конкурса на лучший проект памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом. В состязании участвовали как профессионалы, так и скульпторы-любителиПодробности...
В России и мире прошла акция «Свеча памяти»
Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»Подробности...
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