Путин выступил за создание национальных рейтингов вузов

В России следует создать собственные, национальные рейтинги вузов, поскольку международные рейтинги являются инструментом конкурентной борьбы на рынке образования, заявил президент Владимир Путин.

Он также отметил, что вопрос продвижения национальных рейтингов вузов в последнее время постоянно обсуждается с Советом ректоров, специалистами в области образования, учеными, которые занимаются и заинтересованы в продвижении национальных рейтингов, передает РИА «Новости».

Глава государства назвал «абсолютно очевидным», что «все эти международные рейтинги – это такой инструмент конкурентной борьбы на рынке труда, на рынке образования». «Поэтому нам нужны, конечно, национальные рейтинги, нам нужны свои площадки», – заявил Путин на встрече с членами Общественной палаты.

В среду стало известно, что Высшая школа экономики совершила скачок почти на 20 позиций и заняла 41-ое место в рейтинге молодых университетов Times Higher Education, став единственным российским вузом в топ-50.

В феврале сообщалось, что в рейтинге университетов стран с активно развивающейся экономикой, опубликованном британской компанией Times Higher Education (THE), увеличилось число российских вузов – с 35 до 39.