Путин поблагодарил ОП за работу над поправками к Конституции

Президент Владимир Путин выразил благодарность членам Общественной палаты за участие в проработке поправок к Конституции и работу по формированию корпуса независимых наблюдателей, задействованных в общероссийском голосовании.

«Всего через несколько дней, 1 июля, состоится общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Основной закон страны – в Конституцию. В этой связи прежде всего хотел бы поблагодарить вас и ваших коллег по предыдущему составу палаты за активное участие в содержательном обсуждении, детальной проработке текста поправок к Основному закону, в разъяснении их сути, значения в диалоге с людьми», – сказал Путин на встрече с членами ОП нового состава.

Президент также отметил большую работу по формированию корпуса независимых наблюдателей, которая развернута на базе федеральной и региональных общественных палат, передает РИА «Новости».

«Она была организована не только быстро, но, думаю, и качественно, с соблюдением всех требований и ограничений, вызванных эпидемией коронавируса», – добавил он.

Ранее Путин заявил, что результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, нельзя никого принуждать.

Первые участки для голосования по Конституции открылись в четверг на Камчатке и Чукотке. К 4.00 мск голосование по поправкам началось во всех регионах Дальнего Востока. В 6.00 мск первые участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Поволжье. В 8.00 участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве. В 10.00 мск началось электронное голосование по поправкам в Конституцию.

Напомним, 1 июня президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем.

Глава государства отмечал, что конституционные новации, в случае их принятия, зададут более высокие требования к содержанию социальной и экономической политики, помогут решить вопросы повышения качества жизни.

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