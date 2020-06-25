Член ОП: Опробованные в ходе всероссийского голосования новые избирательные форматы могут применяться и в будущем

Новые избирательные форматы, которые применяются в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, можно использовать и в будущем, поскольку они помогают большему числу граждан принять участие в выборах. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщила ректор Российского государственного социального университета (РГСУ), председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по социальной политике Наталья Починок.

«Такие форматы, как растянутое голосование и онлайн-голосование способствуют повышению явки, благодаря им больше граждан смогут принять участие в выборах. Это безусловный плюс», – заявила ректор Российского государственного социального университета (РГСУ), председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по социальной политике Наталья Починок. По ее мнению, новые форматы голосования можно будет применять в России и после того, как с коронавирусом будет покончено.

Разумеется, работа избирательных участков в течение нескольких дней означает дополнительную нагрузку на членов избиркомов, на инфраструктуру и наблюдателей, отметила Починок. Однако, по ее словам, следует помнить, что для интересов нашего общества важнее, чтобы демократический процесс в России развивался, а для этого «у каждого гражданина должны быть все возможности» для выражения своего мнения.

«Что касается самой процедуры голосования, то все сомнения в ее прозрачности процедуры отпадают на фоне работы, которую сейчас развернула Общественная палата в рамках наблюдения за ходом голосования. На избирательных участках работают представители партий, общественных организаций и «физические лица», то есть обычные граждане. Кстати, и студенты нашего РГСУ изъявили желание наблюдать за процедурой в более чем 50 регионах страны. Кроме того, в качестве волонтеров студенты помогают обрабатывать всю информацию от наблюдателей из регионов в федеральном Ситуационном центре в ОП, который сегодня начал свою работу», – сказала Починок.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию началось в четверг и продлится до 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8:00 до 16:00. Жители труднодоступных районов по закону могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводиться после окончания голосования 1 июля.

Глава государства отмечал, что конституционные новации, в случае их принятия, зададут более высокие требования к содержанию социальной и экономической политики, помогут решить вопросы повышения качества жизни.

Для наблюдения за голосованием зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.

Ранее ведущий врач-эксперт Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал газете ВЗГЛЯД о мерах безопасности на избирательных участках.