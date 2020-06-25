Грузия поручила австрийцам искать нефть и газ в Черном море

Крупнейшая в Центральной Европе австрийская нефтяная компания OMV выиграла тендер и будет искать и добывать нефть и газ на грузинском шельфе Черного моря, заявила министр экономики Натиа Турнава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Бизнес-среда в Грузии прозрачна и привлекательна, что подтверждается и интересом такого нефтедобывающего гиганта», – отметила она на брифинге.

Контракт будет подписан в ближайшие дни. После поисковых сейсмических работ начнется бурение. Непосредственно работами будет заниматься румынская OMV PETROM S.A – 51% ее акций OMV приобрела в 2004 году.

Грузия – единственная страна Черного моря, на шельфе которой пока не велись изыскания и добыча нефти и газа.