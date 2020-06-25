Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 59 копеек – до 69,45 рубля, курс евро поднялся на 25 копеек, составив 78,09 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 39,95 доллара за баррель, передает РИА «Новости».