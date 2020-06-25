В четверг синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром столбики термометров в Москве покажут 15 градусов тепла. К обеду температура воздуха в столице поднимется до плюс 25 градусов, ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется северо-западный, западный, силой 2-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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