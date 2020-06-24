Тюменский депутат КПРФ поддержал поправки в Конституцию

Депутат Думы Голышмановского городского округа от партии КПРФ Михаил Педченко заявил, что поддержит поправки в Конституцию, несмотря на позицию президиума ЦК партии.

«Я приму участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения поправок к Конституции. Хочу оказать поддержку нашему президенту, ведь при принятии решения об изменении Основного закона страны он решил посоветоваться с народом, узнать его мнение» – заявил Педченко, слова которого приводит газета «Тюменская область сегодня».

По мнению депутата, обновленная Конституция позволит проводить дальнейшие демократические преобразования. При этом Педченко отметил, что не все предлагаемые его партией изменения нашли отражение в итоговом перечне обнародованных поправок, но есть условия, при которых эти идеи и принципы можно реализовать в будущем.

Во вторник лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал решение президиума ЦК КПРФ не поддерживать вынесенные на общероссийское голосование поправки к Конституции, напомнив, что ранее коммунисты занимали другую позицию.

В то же время депутат Законодательного собрания Челябинской области от КПРФ Михаил Махов заявил, что решил проголосовать за поправки в Конституцию, несмотря на позицию президиума ЦК партии.

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом голосования уже зарегистрировались свыше 300 тысяч человек.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила прием заявлений от россиян, желающих проголосовать по закону о поправке к Конституции по месту нахождения в рамках механизма «Мобильный избиратель». Всего принято свыше 3,7 млн заявок.

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