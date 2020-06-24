Новейшая разведывательная машина «Марс-2000» впервые приняла участие в параде в Туле

Новейшую бронированную разведывательную машину (БРМ) «Марс-2000» на базе бронетранспортера БТР-82 впервые представили на параде Победы в Туле, сообщили в пресс-службе «Военно-промышленной компании», где выпускают шасси для «Марса».

«В Туле представлен экземпляр машины, так как головным разработчиком БРМ является тульское НПО «Стрела». На машину установлен тульский модуль, оснащенный разведывательным оборудованием на выдвижных мачтах, РЛС, средствами связи, пулеметом», – сообщили в компании, передает ТАСС.

В настоящее время машина находится на этапе государственных испытаний. Сама работа над ней началась около года назад.

Тем временем главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве. В параде принимают участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.