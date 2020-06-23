Коллега рассказал об устроенном историком Соколовым застолье после убийства

Сразу после убийства 24-летней Анастасии Ещенко историк Олег Соколов устроил вечеринку, принимая гостей в то время, как в соседней комнате лежал труп девушки. Об этом рассказал участник застолья, капитан 1 ранга в отставке, доцент-историк Олег, фамилия которого не называется.

По его словам, они встретились втроем: вместе с ними был военный моряк, капитан 2 ранга Константин, сообщает «Комсомольская правда».

«Так получилось, что раз в год с 2017 года мы собирались у Олега в квартире. Так было три года подряд: мой друг приезжает, я звонил Соколову, и мы встречались», – сообщил Олег.

Он рассказал, что в 2018 году он встретил на застолье Анастасию Ещенко.

«И вот в 2018 году, уже 22:00, мы собирались уходить, как появилась она. И вдруг они начали ругаться. Я обратил внимание, что она им командует, а я Соколова-то знаю! Им ведь управлять нельзя было, он всех строил только так. Сир, ну Сир! Он резковато с ней общался, и она также. Я еще подумал: «Ну, нашел наконец-то», – рассказал он.

В следующий раз они встретились 8 ноября 2019 года.

«Зашли, разделись, вешалок не было, женских вещей - тоже. Я заметил лишь, что у Соколова лицо морщинистое какое-то стало. Но вел он себя обычно. Мы сидели в гостиной, а вот дверь в спальню была закрыта. В квартире все было очень чисто, сухо. Крови не было. Соколов был абсолютно невозмутим», – сказал участник встречи.

Они пили коньяк Hennessy, чай, Соколов поставил на стол свежий салат из капусты. Сообщил, что Анастасия в Москве.

«В тот вечер мой друг и Соколов два часа говорили об истории Франции, о египетском походе Наполеона. Спорили. Соколов показывал карты на компьютере, шутил, – то есть был абсолютно спокоен. Мы и понятия не имели, что в соседней спальне, как говорят, в шкафу была она. Получается, что они за сутки до этого поругались. У него хватило хладнокровия ее убить однозарядным обрезом. Четыре пули, это же надо зарядить каждый раз! А на следующий день он сидит с нами, как ни в чем не бывало. Это немыслимо вообще», – рассказал Олег.

По словам коллеги Соколова, видимо, сразу после встречи с друзьями историк стал расчленять тело.

Об убийстве оба гостя узнали на следующий день.

«Я ехал с работы, мне звонит коллега, говорит: «Там Соколов убил жену, интернет взорвался». Я недоумеваю: «Как убил? Мы вчера же были у него!». Эпизоды войны вспоминали. Спорили!» – сказал коллега историка.

Накануне сообщалось, что родители Анастасии Ещенко не будут заявлять гражданский иск к историку.

В ноябре прошлого года в Петербурге Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли человеческие останки. В его квартире обнаружили оружие и фрагменты тела человека. Следствие установило, что его жертвой оказалась аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях. Ему было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколова признали вменяемым.