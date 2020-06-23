Путин поручил распространить льготную ипотеку на новое жилье до 6 млн рублей

Президент Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам предложил распространить льготную ипотеку на новое жилье.

«Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья. В этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до 3, как прежде, а до 6 млн рублей. А в крупнейших агломерациях – Московской и Санкт-Петербургской – до 12 млн рублей. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России. Думаю, что это будет востребованной мерой поддержки», – цитирует Путина сайт Кремля.

Политика Центробанка по снижению ключевой ставки, по мнению Путина, последовательна, он напомнил, что снижение ставки до 4,5% стало историческим минимумом.

«Буквально на днях, как вы знаете, ключевая ставка была вновь понижена сразу на один процентный пункт – до 4,5%. Обращаю внимание, до минимального значения за всю нашу новейшую историю. Для экономики это новые возможности для запуска инвестиционных и инфраструктурных проектов. Для предпринимателей – кредиты на расширение своего дела. Для граждан – более доступные займы на покупку нового жилья», – отметил он.

Также президент заверил, что Россия сохранит бюджетное правило и таргетирование инфляции.

«У нас есть ресурсы, возможности, чтобы быстро восстановить национальную экономику, выйти на траекторию роста. Для этого мы сохраним долгосрочные ориентиры макроэкономической политики. Говоря профессиональными терминами – бюджетное правило и инфляционное таргетирование. А по существу, на понятном всем языке речь идет об ответственном управлении государственными финансами и стабильности цен. Все это важные, принципиальные условия для обеспечения устойчивости экономики и роста доходов граждан, для дальнейшего снижения процентных ставок», – подчеркнул президент.

На минувшей неделе Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет – до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что у регулятора, возможно, будет пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Обращение Путина к россиянам транслируется на YouTube-канале RT.