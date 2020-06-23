У лучшего теннисиста мира выявили коронавирус

У сербского теннисиста Новака Джоковича, который является первой ракеткой мира, выявлен коронавирус, об этом заявил сам спортсмен.

На прошлой неделе он участвовал в выставочном турнире. У двух участников турнира также обнаружен коронавирус: у болгарина Григора Димитрова и хорвата Борны Чорича. В соревновании участвовал в том числе россиянин Андрей Рублев, передает ТАСС.

Отметим, что Джокович в марте пожертвовал на борьбу с коронавирусом в Сербии 1 млн евро.