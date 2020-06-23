Пушков: Состояние вооруженных сил Украины не может сравниться с эффективной армией России

«Соотношение сил не в пользу Киева на всех уровнях», — сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал признание экс-министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о «математически доказанной» неспособности Киева победить Россию в случае войны.

«Разговоры о войне Украины против России беспредметны, это спекуляция и риторика. Как прежнее руководство Украины не решилось на такую войну, так и нынешнее на это не пойдет», - убежден глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор напомнил, что в истории нет прецедентов, чтобы неядерная держава пыталась бросить вызов ядерной. В таком случае страна рискует получить серьезный отпор, ведь у ядерной державы всегда есть «последний аргумент». «Даже не говоря о ядерном оружии, соотношение сил не в пользу Киева на всех уровнях - экономическом, демографическом, военном, информационном, территориальном, ресурсном. Вы не найдете ни одного критерия, по которому Украина сильнее России», - подчеркнул собеседник.

«Украина делает заявку на то, что у нее население больше 40 млн человек, но на самом деле только за последние пять лет страну покинуло несколько миллионов людей. И с точки зрения доступа к ресурсам Украина – не слишком богатая страна. Состояние ее вооруженных сил также не может сравниться с российской армией, доказавшей свою эффективность в Сирии», - заключил сенатор.

Ранее экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко выразил уверенность, что его страна в случае войны никогда не сможет «победить Россию». Червоненко выразил готовность это доказать «формулами, просто по математике». «Я уверен, что даже сегодня с Россией можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу», - сказал он.

Напомним, президент Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 1» отметил, что Москва не ругалась с Украиной, разногласия возникли с теми, кто сегодня находится у власти в Киеве. Ранее в МИД России заявили, что Москва не избегает прямого диалога с Киевом, если есть перспектива договориться.