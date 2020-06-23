Умер экс-сенатор, адвокат Евгений Тарло

Во вторник на 63-м году умер бывший член Совета Федерации, адвокат Евгений Тарло, причиной предварительно называется инфаркт, сообщил сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев.

«Да, к сожалению, скончался сегодня. До вскрытия пока основная версия – инфаркт», – передает его слова РИА «Новости».

Кондратьев назвал его «активным, добрым и очень могучим жизнелюбом», передает ТАСС.

«Он работал в этой сфере (юридической) достаточно долго – и судьей был, и адвокатом. Создал свою адвокатскую контору. Был очень упорным. Не поступив с первого раза на юридический факультет МГУ, ушел служить на флот, отслужил три года и после этого поступил туда, куда хотел, добился своей цели», – сказал Кондратьев.

В 2007-2015 годах Тарло представлял в Совфеде Тамбовскую область.

В адвокатской коллегии, где Тарло был председателем, сообщили, что смерть наступила из-за проблем с сердцем.

Тарло был доктором юридических наук, специализировался на сопровождении крупного бизнеса, был судьей Истринского суда Подмосковья, а после СФ возглавлял коллегию адвокатов «Тарло и партнеры».